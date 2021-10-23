Стали известны детали гибели украинки, в которую выстрелил Болдуин. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n162045-stali-izvestny-detali-gibeli-ukrainki-v-kotoruu-vystrelil-bolduin.html

Ракурс

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма — жертвой рокового выстрела стала украинка Галина Хатчинс.

Свою версию инцидента рассказал ассистент оператора, специалист по фокусировке камеры Аарон Чен.

По его словам, женщина снимала на камеру в формате от первого лица, а режиссер располагался за ней и смотрел в монитор.

Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру, — рассказал помощник.



Ассистент предположил, что создатели фильма старались побыстрее его закончить, а потому нарушали технику безопасности. По его словам, боевое оружие недопустимо на съемках — его разрешено носить только охранникам или полицейским, которые помогают съемочной группе. Как заряженный пистолет попал актеру — все еще неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма. Женщину спасти не удалось. Голливудский актер на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.