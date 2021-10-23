Facebook будет судиться с украинским хакером, похитившим 178 млн данных

Фейсбук. Фото: istock

https://racurs.ua/n162044-facebook-budet-suditsya-s-ukrainskim-hakerom-pohitivshim-178-mln-dannyh.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), известная соцсеть, будет судиться с украинцем Александром Солонченко.

Его подозревают в хищении и краже данных 178 млн пользователей. Об этом сообщает Business Insider.

Компания обвиняет украинского хакера в нарушении условий использования социальной сети, запрещающих ее пользователям любые незаконные действия с переданными данными, а также их получение с использованием автоматических средств и передачу третьим лицам.

«Фейсбук» утверждает, что в период с 2018 года по 2019 год Солонченко под псевдонимом Solomame получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам примерно 178 млн пользователей соцсети.

Для этого украинец использовал специальную программу, которая автоматически отправляла пользователям запросы через приложение Messenger.

Адвокаты компании предоставили доказательства, согласно которым украинский хакер продавал данные из других компаний на Raid Forums — сайте, где пользователи покупают и продают похищенные массивы информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что сбой в Facebook (Фейсбук) произошел 4 октября. Кроме масштабных перебоев в работе соцсети, хакеры украли данные более 1, 6 млрд пользователей.

Источник: Business Insider