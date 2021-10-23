Венедиктова. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n162043-ne-jdite-poschady-venediktova-prigrozila-prodavcam-covid-sertifikatov.html

Ракурс

Поддельный COVID-сертификат может обернуться наказанием как для продавцов, так и для покупателей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что причастным к подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не стоит ждать пощады. Такое заявление она сделала в своем Facebook.

Она отметила, что статистика преступлений по подделке результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение ложных данных в электронных баз только растет.

Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я донесла эту позицию всем без исключения прокурорам — такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений — отвечаем «взаимностью», так сказать. Фейковые сертификаты — игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей «липы», — заявила она.



Венедиктова отметила, что в 2021 году 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. Половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории относятся именно к махинациям с документами о прививках.

Напомним, ранее мы сообщали, что Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину. Их раскрыли пограничники во время проверки документов.