Самую теплую ночь за почти 150 лет зафиксировали в Киеве. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Киеве удивляет теплом. Ночь на пятницу в столице оказалась самой теплой за 141 год.

Это первый температурный рекорд этой осени, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным экспертов, минимальная температура не опустилась ниже 12° градусов тепла, что на 1° теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991−2020 годов на 8,5°.

Отметим, что метеорологическая осень пришла в Киев еще 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.

Как известно, средняя температура воздуха летом в Киеве составила 22,3° тепла. Это на 1,9° превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких дней в Киеве с 1881 года. За лето было установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине и мире резко теплеет с каждым годом. Ноябрь в 2020 году побил температурный рекорд за период наблюдения с 1880 года.