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Ракурс
Найтеплішу ніч за майже 150 років зафіксували в Києві. Фото: istock

Найтеплішу ніч за майже 150 років зафіксували в Києві

23 жов 2021, 17:23
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Погода в Києві дивує теплом. Ніч на п’ятницю в столиці виявилася найтеплішою за 141 рік.

Це перший температурний рекорд цієї осені, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними експертів, мінімальна температура не опустилася нижче 12° градусів тепла, що на 1° тепліше, ніж це було в 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991−2020 років на 8,5°.

Зазначимо, що метеорологічна осінь завітала до Києва ще 19 вересня. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.


Як відомо, середня температура повітря літа в Києві склала 22,3° тепла. Це на 1,9° перевищило кліматичну норму й забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. За літо було встановлено 14 температурних рекордів, більшість із них, десять, у червні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні і світі різко теплішає з кожним роком. Листопад у 2020 році побив температурний рекорд за період спостереження з 1880 року.

Джерело: Ракурс


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