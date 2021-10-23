Разумков розкрив плани на майбутнє після скандальної відставки. Фото:УНИАН

https://racurs.ua/ua/n162041-razumkov-rozkryv-plany-na-maybutnie-pislya-skandalnoyi-vidstavky.html

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Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради, розповів, що після відставки в нього стало менше вільного часу і виникло «багато питань, які потрібно розв’язувати».

Він вирішив продовжувати реалізовувати обіцянки, які були дані раніше. Таку заяву він зробив в ефірі «Україна 24».

Разумков наголосив, що хоче повернутися до виконання пунктів програми партії «Слуга народу», з якою він зайшов у Верховну Раду.

Стало менше вільного часу. Більше позитивних емоцій, але я думаю, що це тільки початок — далі буде ще менше… Я всім займаюся… Багато планів, які хочу реалізувати. І багато тих обіцянок, які ми ще давали давно… Але сьогодні більше часу, натхнення, можливостей для того, щоби нарешті повернутися до того, що говорили у 2019 році, що ми обіцяли людям. Ну, і переконати колег, нарешті, цим займатися, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков, який раніше очолював Верховну Раду, заявив, що після відставки має автоматично увійти до складу президентської фракції «Слуга народу», оскільки перед вступом на посаду спікера не писав заяву про вихід із монобільшості.