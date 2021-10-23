Разумков раскрыл планы на будущее после скандальной отставки. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n162041-razumkov-raskryl-plany-na-buduschee-posle-skandalnoy-otstavki.html

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Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады, рассказал, что после отставки у него стало меньше свободного времени и возникло «много вопросов, которые нужно решать».

Он решил продолжать реализовывать обещания, которые были даны ранее. Такое заявление он сделал в эфире «Украина 24».

Разумков отметил, что хочет вернуться к исполнению пунктов программы партии «Слуга народа», с которой он зашел в Верховную Раду.

Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало — дальше будет еще меньше… Я всем занимаюсь… Много планы, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно… Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков, ранее возглавлявший Верховную Раду, заявил, что после отставки должен автоматически войти в состав президентской фракции «Слуга народа», поскольку перед вступлением в должность спикера не писал заявление о выходе из монобольшинства.