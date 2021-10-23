Поэтессу из РФ развернули на границе из-за посещения Крыма. Фото: УНИАН

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Российская поэтесса не смогла попасть в Украину из-за «вояжей» в оккупированный Крым.

Украинские пограничники не пустили в Украину 25-летнюю девушку, которая прилетела в аэропорт «Киев» из Испании. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

При оформлении пограничники установили, что поэтесса незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. В частности, россиянка публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении оккупированной территории Украины.

25-летняя девушка отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда на поезде. За нарушение норм украинского законодательства ей отказали в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину.

Установлено, что поэтессой оказалась Алиса Денисова 1996 года рождения.

Напомним, ранее мы сообщали, что российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета на въезд в Украину. 4 февраля она прилетела в Украину рейсом из Стамбула в аэропорт «Борисполь», где ее задержали пограничники.