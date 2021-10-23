Поетеса. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n162040-poetesu-z-rf-zavernuly-na-kordoni-cherez-vidviduvannya-krymu-video.html

Ракурс

Російська поетеса не змогла потрапити до України через «вояжі» до окупованого Криму.

Українські прикордонники не пустили до України 25-річну дівчину, яка прилетіла в аеропорт «Київ» з Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Під час оформлення прикордонники встановили, що поетеса незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим. Зокрема, росіянка публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування окупованої території України.

25-річна дівчина зазначила, що на півострів їздила торік і потрапила туди потягом. За порушення норм українського законодавства їй відмовили в пропуску через державний кордон та заборонили в’їзд в Україну.

Встановлено, що поетесою виявилася Аліса Денисова 1996 року народження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України. 4 лютого вона прилетіла в Україну рейсом зі Стамбула в аеропорт «Бориспіль», де її затримали прикордонники.