Вакцинація на вокзалі. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162039-vakcynaciya-na-vokzali-de-mojna-zrobyty-scheplennya.html

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Вакцинація від коронавірусу триває — на залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацювали пункти вакцинації.

З 25 жовтня зробити щеплення можна буде в Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (два пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода. Наразі на вокзалах уже прищепили 2 тис. людей.

Також на десяти залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти тестування на коронавірус. Зробити тест на вокзалі можна в таких містах:

Київ;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Запоріжжя;

Мукачево;

Кривий Ріг;

Вінниця;

Полтава.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні буде жорсткішим ще у двох областях — наступного тижня «червону» зону поповнять два регіони. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджують у Рівненській та Миколаївській області з вівторка, 26 жовтня.