Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцинация на вокзале. Фото: Istock

Вакцинация на вокзале — где можно привиться

23 окт 2021, 15:44
999

Вакцинация от коронавируса продолжается — на железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации.

С 25 октября сделать прививку можно будет в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельной. Об этом сообщает «Укрзализныця».

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (два пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. На вокзалах уже привили 2 тыс. человек.


Также на десяти железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты тестирования на коронавирус. Сделать тест можно в таких городах:

  • Киев;
  • Львов;
  • Харьков;
  • Одесса;
  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Мукачево;
  • Кривой Рог
  • Винница;
  • Полтава.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине будет ужесточен в еще двух областях — на следующей неделе «красную» зону пополнят два региона. «Красный» уровень эпидемической опасности вводят в Ровенской и Николаевской области со вторника, 26 октября.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров