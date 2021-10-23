Вакцинация на вокзале. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса продолжается — на железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации.

С 25 октября сделать прививку можно будет в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельной. Об этом сообщает «Укрзализныця».

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (два пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. На вокзалах уже привили 2 тыс. человек.

Также на десяти железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты тестирования на коронавирус. Сделать тест можно в таких городах:

Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог

Винница;

Полтава.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине будет ужесточен в еще двух областях — на следующей неделе «красную» зону пополнят два региона. «Красный» уровень эпидемической опасности вводят в Ровенской и Николаевской области со вторника, 26 октября.