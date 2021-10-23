Вакцинация на вокзале — где можно привитьсяhttps://racurs.ua/n162039-vakcinaciya-na-vokzale-gde-mojno-privitsya.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается — на железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации.
С 25 октября сделать прививку можно будет в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельной. Об этом сообщает «Укрзализныця».
Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (два пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. На вокзалах уже привили 2 тыс. человек.
Также на десяти железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты тестирования на коронавирус. Сделать тест можно в таких городах:
- Киев;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Запорожье;
- Мукачево;
- Кривой Рог
- Винница;
- Полтава.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине будет ужесточен в еще двух областях — на следующей неделе «красную» зону пополнят два региона. «Красный» уровень эпидемической опасности вводят в Ровенской и Николаевской области со вторника, 26 октября.