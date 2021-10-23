Погода в Одессе. Инфографика: Gismeteo

https://racurs.ua/n162038-poslednee-teplo-pered-poholodaniem-poobeschali-v-voskresene-karta.html

Ракурс

Погода в Украину 24 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха будет достигать +14° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 24 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют на уровне 2−4° тепла, а днем воздух прогреется до 7−9° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная, ночью без заморозков. Столбики термометров ночью упадут до 3° тепла, а днем поднимутся до 10° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем обещают 11−13° выше нуля.

Погодные условия во Львове в воскресенье будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем будет 7−9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украину 24 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не ожидается.

Источник: Gismeteo