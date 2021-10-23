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Ракурс
Погода в Одессе. Инфографика: Gismeteo

Последнее тепло перед похолоданием пообещали в воскресенье (КАРТА)

23 окт 2021, 15:12
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Погода в Украину 24 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха будет достигать +14° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе. Инфографика: Gismeteo

Погода в Европе Инфографика: GismeteoПогода в Киеве 24 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют на уровне 2−4° тепла, а днем воздух прогреется до 7−9° выше нуля.

Погода в Киеве. Инфографика: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная, ночью без заморозков. Столбики термометров ночью упадут до 3° тепла, а днем поднимутся до 10° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Инфографика: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем обещают 11−13° выше нуля.

Погода в Одессе. Инфографика: GismeteoПогодные условия во Львове в воскресенье будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем будет 7−9° тепла.


Погода во Львове. Инфографика: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украину 24 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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