Совет судей делегировал кандидатов в Этический совет. Фото: Укринформ

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Совет судей Украины на заседании 23 октября делегировал четырех кандидатов в состав Этического совета по своей квоте.

Четыре кандидата получили более 16 голосов поддержки. По результатам тайного голосования кандидатами выбрали судью Верховного суда в Кассационном уголовном суде Льва Кишакевича, судью Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна, судью Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимира Сиверина и судью Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяну Чумаченко. Об этом сообщила пресс-служба Совета судей в социальной сети Facebook.

Тем временем глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков на собственной странице в Facebook сообщил, что судья Трясун не декларировал имущество и отпустил бойца спецподразделения милиции «Беркут», который подозревался в расстреле трех человек. А судья Сиверин осуществлял давление на судей и получал в «подарки» недвижимость. А для того, чтобы оставаться дольше судьей, он менял через судебные решения дату своего рождения.

Напомним, еще 21 сентября Совет судей Украины единогласно утвердил Положение о проведении отбора на должность члена Этического совета Высшего совета правосудия. На основе этого документа будет формироваться список кандидатов от судей страны в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины.

Этот орган судейского самоуправления должен был до 13 сентября делегировать своих кандидатов в Этический совет, что очистит ВСП, однако в тот день Совет судей не поддержал ни одного из четырех кандидатов, которые изъявили желание стать членами Этического совета.

В США после этого заявили, что отказ Совета судей назначить украинских судей в Этический совет грозит сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине.

Кроме того, в Конституционный суд поступило представление о проверке конституционности абзацев о порядке назначения на должности членов Высшего совета правосудия.