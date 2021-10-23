Крематорий в Одессе работает без остановок из-за COVID-умерших. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n162036-krematoriy-v-odesse-rabotaet-bez-ostanovok-iz-za-umershih-ot-koronavirusa.html

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Коронавирус свирепствует в Одессе — местный крематорий работает без остановок из-за умерших от COVID-19.

Работа учреждения расписана на весь день по минутам, печь работает без перерывов. У родственников есть только 20 минут, чтобы попрощаться с умершими. Ежедневно в крематории сжигают до 40 тел, а число кремаций уже достигло показателей, которые были весной 2020 года. Об этом 23 октября сообщает местное издание «Думская».

Директор Одесского крематория Владимир Букач отметил, что учреждение справляется с нагрузкой. По его словам, они стали получать заявки из других городов, поскольку в Украине всего три действующих крематория.

Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад, — отметил он.

Напомним, в Харькове больницы переполнены инфицированными и «скорая» не может госпитализировать всех больных, которые в этом нуждаются, из-за нехватки мест. В крематории очередь составляет более пяти суток и дольше, чтобы похоронить тела погибших.

Источник: «Думская»