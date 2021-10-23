Крематорій в Одесі працює без зупинок через COVID-померлих. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n162036-krematoriy-v-odesi-pracuie-bez-zupynok-cherez-pomerlyh-vid-koronavirusu.html

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Коронавірус лютує в Одесі — місцевий крематорій працює без зупинок через померлих від COVID-19.

Робота установи розписана на весь день по хвилинах, піч працює без перерв. Родичі мають лише 20 хвилин, щоб попрощатися з померлими. Щодня в крематорії спалюють до 40 тіл, а число кремацій вже досягло показників, які були навесні 2020 року. Про це 23 жовтня повідомляє місцеве видання «Думська».

Директор Одеського крематорію Володимир Букач зазначив, що установа справляється з навантаженням. За його словами, вони стали отримувати заявки з інших міст, оскільки в Україні всього три діючих крематорії.

Але ми справляємося. Я сподіваюся, що ми зараз на піку й далі піде на спад, — зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові лікарні переповнені інфікованими й «швидка» не може шпиталізувати всіх хворих, які цього потребують, через брак місць. У крематорії черга складає понад п’ять діб та довше, щоби поховати тіла загиблих.

Джерело: «Думська»