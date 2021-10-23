Крематорій в Одесі працює без зупинок через померлих від коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n162036-krematoriy-v-odesi-pracuie-bez-zupynok-cherez-pomerlyh-vid-koronavirusu.htmlРакурс
Коронавірус лютує в Одесі — місцевий крематорій працює без зупинок через померлих від COVID-19.
Робота установи розписана на весь день по хвилинах, піч працює без перерв. Родичі мають лише 20 хвилин, щоб попрощатися з померлими. Щодня в крематорії спалюють до 40 тіл, а число кремацій вже досягло показників, які були навесні 2020 року. Про це 23 жовтня повідомляє місцеве видання «Думська».
Директор Одеського крематорію Володимир Букач зазначив, що установа справляється з навантаженням. За його словами, вони стали отримувати заявки з інших міст, оскільки в Україні всього три діючих крематорії.
Але ми справляємося. Я сподіваюся, що ми зараз на піку й далі піде на спад, — зазначив він.
Нагадаємо, у Харкові лікарні переповнені інфікованими й «швидка» не може шпиталізувати всіх хворих, які цього потребують, через брак місць. У крематорії черга складає понад п’ять діб та довше, щоби поховати тіла загиблих.
Джерело: «Думська»