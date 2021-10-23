Звуки пристроїв Apple перетворили на музику. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n162035-zvuky-prystroyiv-apple-peretvoryly-na-muzyku-video.html

Ракурс

Танцювальну музику зі звуків пристроїв компанії Apple створив музикант із Великої Британії.

Композитор Олександр Кук в якості інструментів для запису треку використовував пристрої бренду різних років. Він записав звуки їх включення, повідомлень і навіть клацання корпусу кейса для навушників AirPods. Все це незабаром перетворилося на драйвову мелодію. Процес запису електронної танцювальної мелодії відбувся в гаражі, що символізувало початок кар'єри Стіва Джобса. Процес та саму мелодію опублікували на YouTube-каналі Apple.

Для створення мелодії знадобилися звуки старого моноблоку iMac G3, «клацання» чохлу для навушників AirPods і класичного iPod. Також у треку фігурують звуки підключення зарядного пристрою MagSafe для MacBook, клацання екранної клавіатури iPhone, а також різні рінгтони й повідомлення.

Незвичний відеоролик вже став популярним та набрав понад 1 млн переглядів. Глядачі добре сприйняли мелодію, трек набрав понад 62 тис. лайків.

Нагадаємо, автомеханік Брандо Андерсон із штату Міннесота у своєму гаражі розклав у ряд гайкові ключі різного розміру й зіграв різдвяну мелодію Jingle Bells.