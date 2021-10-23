Звуки устройств Apple превратили в музыку. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n162035-zvuki-ustroystv-apple-prevratili-v-muzyku-video.html

Ракурс

Танцевальную музыку из звуков устройств компании Apple создал музыкант из Великобритании.

Композитор Александр Кук в качестве инструментов для записи трека использовал устройства бренда разных лет. Он записал звуки их включения, уведомлений и даже щелчка корпуса кейса для наушников AirPods. Все это вскоре превратилось в драйвовую мелодию. Процесс записи электронной танцевальной мелодии состоялся в гараже, что символизировало начало карьеры Стива Джобса. Процесс и саму мелодию опубликовали на YouTube-канале Apple.

Для создания мелодии понадобились звуки старого моноблока iMac G3, «щелчок» чехла для наушников AirPods и классического iPod. Также в треке фигурируют звуки подключения зарядного устройства MagSafe для MacBook кнопки экранной клавиатуры iPhone, а также разные рингтоны и уведомления.

Необычный видеоролик уже стал популярным и набрал более 1 млн просмотров. Зрители хорошо восприняли мелодию, трек набрал более 62 тыс. лайков.

Напомним, автомеханик Брандо Андерсон из штата Миннесота в своем гараже разложил в ряд гаечные ключи разного размера и сыграл рождественскую мелодию Jingle Bells.