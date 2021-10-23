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Ракурс
Звуки устройств Apple превратили в музыку. Скриншот с видео

Звуки устройств Apple превратили в музыку (ВИДЕО)

23 окт 2021, 13:40
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Танцевальную музыку из звуков устройств компании Apple создал музыкант из Великобритании.

Композитор Александр Кук в качестве инструментов для записи трека использовал устройства бренда разных лет. Он записал звуки их включения, уведомлений и даже щелчка корпуса кейса для наушников AirPods. Все это вскоре превратилось в драйвовую мелодию. Процесс записи электронной танцевальной мелодии состоялся в гараже, что символизировало начало карьеры Стива Джобса. Процесс и саму мелодию опубликовали на YouTube-канале Apple.

Для создания мелодии понадобились звуки старого моноблока iMac G3, «щелчок» чехла для наушников AirPods и классического iPod. Также в треке фигурируют звуки подключения зарядного устройства MagSafe для MacBook кнопки экранной клавиатуры iPhone, а также разные рингтоны и уведомления.

Необычный видеоролик уже стал популярным и набрал более 1 млн просмотров. Зрители хорошо восприняли мелодию, трек набрал более 62 тыс. лайков.


Напомним, автомеханик Брандо Андерсон из штата Миннесота в своем гараже разложил в ряд гаечные ключи разного размера и сыграл рождественскую мелодию Jingle Bells.

Источник: Ракурс


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