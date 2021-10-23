Мощную банду обезвредили на Сумщине. Фото: СБУ

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Мощная банда в Сумской области контролировалась кланом «воров в законе» из России.

Служба безопасности Украины нейтрализовала в регионе банду, в которую входили почти 50 человек. Злоумышленников координировали криминальные авторитеты так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе из территории РФ. Бандиты пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Об этом 23 октября сообщил пресс-центр СБУ.

Для осуществления своего замысла они создали разветвленную сеть своих «ячеек». Рэкетиры запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и «выбивали» из них деньги. Не чурались они применять к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы. Деньги направлялись на пополнение воровской «кассы» и финансирование поддержки заключенных соратников.

Во время обысков правоохранители обнаружили вещи, свидетельствующие о преступлениях банды — банковские карточки, «долговые» расписки потерпевших и компьютерную технику. Трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255−1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе в Кривом Роге правоохранители задержали криминального авторитета, который более 10 лет терроризировал город. Он и его подопечные специализировались на крышевании бизнеса, сборе «общака» и вымогательстве несуществующих долгов.