«Смотрящего» за Кривым Рогом задержала СБУ. Фото: СБУ

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Криминального авторитета задержали правоохранители в Кривом Роге.

Этот злоумышленник уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. Он и его подопечные специализировались на крышевании бизнеса, сборе «общака» и вымогательстве несуществующих долгов. Всех, кто отказывался платить — запугивали. Об этом 10 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали главаря и четырех злоумышленников во время получения очередного «транша» несуществующего долга. Один из бизнесменов, которого терроризировали бандиты, передал рэкетирам 30 тыс. долл. в обмен на собственное спокойствие. В ходе обысков оперативники изъяли крупные суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе России.

Четырем участникам группировки уже сообщили о подозрении по ст. 255−1 (распространение преступного влияния) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В спецслужбе проверяют информацию о причастности к деятельности банды чиновников и силовиков.

Напомним, показательное задержание «воров в законе» провели в июне ивано-франковские полицейские. Двум так называемым «смотрящим» вручили подозрения в рэкете. Несмотря на то, что те уже находились в камере СИЗО, им сковали руки и положили лицами в пол.