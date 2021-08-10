«Смотрящого» за Кривим Рогом затримала СБУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n158604-smotryaschogo-za-kryvym-rogom-zatrymala-sbu-vin-teroryzuvav-misto-10-rokiv.html

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Кримінального авторитета затримали правоохоронці в Кривому Розі.

Цей зловмисник уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящій» за містом. Він та його підопічні спеціалізувалися на кришуванні бізнесу, збиранні «общака» й вимаганні неіснуючих боргів. Усіх, хто відмовлявся платити — залякували. Про це 10 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох зловмисників під час отримання чергового «траншу» неіснуючого боргу. Один із бізнесменів, якого тероризували бандити, передав рекетирам 30 тис. дол. в обмін на власний спокій. У ході обшуків оперативники вилучили великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі Росії.

Чотирьом учасникам угруповання вже повідомили про підозру за ст. 255−1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. У спецслужбі перевіряють інформацію при причетність до діяльності банди чиновників та силовиків.

Нагадаємо, показове затримання «злодіїв у законі» провели в червні івано-франківські поліцейські. Двом так званим «смотрящим» вручили підозри у рекеті. Попри те, що ті уже перебували у камері СІЗО, їм скували руки і поклали обличчями до підлоги.