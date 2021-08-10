Нові санкції проти росіян ввели в США

Санкції. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n158603-novi-sankciyi-proty-rosiyan-vvely-v-ssha.html

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Російські компанії знову опинилися під санкціями. США ввели санкції проти трьох компаній з Росії в межах заборони на передачу Ірану, КНДР і Сирії технологій щодо зброї масового знищення, а також засобів їхнього доставляння.

Відповідний документ з’явився на сайті Федерального реєстру США.

Повідомляється, що під обмеження потрапили науково-виробниче підприємство «Пульсар», а також компанії Charter Green Light Moscow і Asia-Invest LLC, а також будь-які їхні дочірні структури. Рішення набрало чинності 29 липня.

Санкції забороняють укладати контракти з фігурантами списку на закупівлю будь-яких товарів і технологій, допомагати їм з боку держструктур, продавати їм зброї та видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію експортного контролю. Санкції будуть діяти два роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові санкції проти Білорусі ввела Велика Британія у відповідь на підрив демократії та порушення прав людини диктатором Олександром Лукашенком.