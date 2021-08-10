Новые санкции против россиян ввели в США

Санкции. Фото: РТ

https://racurs.ua/n158603-novye-sankcii-protiv-rossiyan-vveli-v-ssha.html

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Российские компании снова оказались под санкциями. США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Соответствующий документ появился на сайте Федерального реестра США.

Сообщается, что под ограничения попали научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры. Решение вступило в силу 29 июля.

Санкции запрещают заключать контракты с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля. Санкции будут действовать два года.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые санкции против Беларуси ввела Великобритания в ответ на подрыв демократии и нарушения прав человека диктатором Александром Лукашенко.