Потужну банду знешкодили на Сумщині. Фото: СБУ

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Потужна банда у Сумській області контролювалася кланом «злодіїв в законі» з Росії.

Служба безпеки України нейтралізувала в регіоні банду, до якого входили майже 50 осіб. Зловмисників координували кримінальні авторитети так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ. Бандити намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Про це 23 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Для здійснення свого задуму вони створили розгалужену мережу своїх «осередків». Рекетири залякували громадян, тероризували підприємців і «вибивали» з них гроші. Не цуралися вони застосовувати до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози. Гроші направлялися на поповнення злодійської «каси» та фінансування підтримки ув’язнених поплічників.

Під час обшуків правоохоронці виявили речі, які свідчать про злочини банди — банківські картки, «боргові» розписки потерпілих та комп’ютерну техніку. Трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255−1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні в Кривому Розі правоохоронці затримали кримінального авторитета, який понад 10 років тероризував місто. Він та його підопічні спеціалізувалися на кришуванні бізнесу, збиранні «общака» й вимаганні неіснуючих боргів.