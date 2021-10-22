Харків. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n161994-cherga-v-krematoriy-na-5-dniv-volonterka-rozpovila-pro-kovid-sytuaciu-v-harkovi.html

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Коронавірус у Харкові вирує з новою силою — лікарні переповнені інфікованими, а в крематорії формується черга на спалення тіл загиблих.

Швидка не може шпиталізувати всіх хворих, які цього потребують, через брак місць. Про це розповіла волонтер Наталія Попова з Харкова в ефірі програми «Право на владу».

За минулу добу нам надійшло 636 заявок на госпіталізацію. З них змогли госпіталізувати лише 214 людей. Дві третини людей залишилися вдома. Швидкі, які приїжджали до людей, затягували в домівки 20 літрові балони з киснем, і єдине, що вони могли зробити — «роздихати» пацієнтів і поїхати, — розповіла вона.



За словами волонтерки, у відділеннях не вистачає лікарів та медсестер. Черга в крематорій складає понад п’ять діб та довше, щоби поховати тіла загиблих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що споживання медичного кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом «Дельта», зросло у 5−6 разів.