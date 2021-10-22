Ляшко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n161991-kysen-potriben-u-5-6-raziv-chastishe-lyashko-pro-kolaps-u-likarnyah-cherez-deltu.html

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Коронавірус в Україні встановлює нові рекорди — усе більше хворих українців потрапляють у лікарні й потребують кисневої терапії через штам «Дельта».

Споживання медичного кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом «Дельта», зросло у 5−6 разів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, середні витрати рідкого кисню в лікарнях на добу в порівнянні з аналогічним періодом квітня 2021 року збільшились удвічі, і є міста, де споживання кисню сягає 45−50 тонн на добу. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) дозволило використовувати технічний кисень і збільшило надходження в лікарні через зростання потреб. Усього на удосконалення систем киснепостачання в цьому році було виділено вже 1 млрд 148 млн грн. З них цієї осені в регіони направили майже 400 млн грн.

Ляшко наголосив, що штам «Дельта», який наразі лютує в Україні та по всьому світу, є непрогнозованим. Як у поширенні, так і в перебігу хвороби.

Це зазначають у всьому світі. Окрім ковідіотів та антивакцинальників. А люди, які оперують цифрами статистики й щодня відвідують лікарні, бачать усе на власні очі — і зовсім іншу готовність медичної системи, і підступність коронавірусу, — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні наближається до піка. За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 23 тис. 785 громадян. До лікарень потрапив 5 тис. 141 інфікований.