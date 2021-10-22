Ляшко. Фото: Громадське

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Коронавирус в Украине бьет рекорды — все больше больных украинцев попадают в больницы и нуждаются в кислородной терапии из-за штамма «Дельта».

Потребление медицинского кислорода одним пациентом, инфицированным штаммом «Дельта», возросло в 5−6 раз. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, средний расход жидкого кислорода в больницах в сутки по сравнению с аналогичным периодом в апреле 2021 года увеличился вдвое, и есть города, где потребление кислорода достигает 45−50 тонн в сутки. Минздрав разрешил использовать технический кислород и увеличил поступления в больницы. Всего на усовершенствование систем поставки кислорода в этом году было выделено 1 млрд 148 млн грн. Из них этой осенью в регионы направили почти 400 млн грн.

Ляшко отметил, что штамм «Дельта», который сейчас бушует в Украине и по всему миру, является непрогнозируемым. Как в распространении, так и в течении болезни.

Это отмечают во всем мире. Кроме ковидиотов и антивакцинаторов. А люди, которые оперируют цифрами статистики и ежедневно посещают больницы, видят все собственными глазами — и совсем другую готовность медицинской системы, и коварство коронавируса, — сказал министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине приближается к пику. За прошедшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 23 тыс. 785 граждан. В больницы попал 5 тыс. 141 инфицированный.