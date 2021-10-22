Харків. Фото: istock

https://racurs.ua/n161994-ochered-v-krematoriy-na-5-dney-volonter-rasskazala-o-kovid-situacii-v-harkove.html

Ракурс

Коронавирус в Харькове бушует с новой силой — больницы переполнены инфицированными, а в крематорий формируется очередь на сожжение тел погибших.

Скорая не может госпитализировать всех больных, которые в этом нуждаются, за неимением мест. Об этом рассказала волонтер Наталья Попова из Харькова в эфире программы «Право на власть».

За минувшие сутки нам поступило 636 заявок на госпитализацию. Из них смогли госпитализировать только 214 человек. Две трети людей остались дома. Скорые, которые приезжали к людям, затягивали в дома 20-литровые баллоны с кислородом, и единственное, что они могли сделать — «раздышать» пациентов и уехать, — рассказала она.



По словам волонтера, в отделениях не хватает врачей и медсестер. Очередь в крематорий сформировалась уже на более чем пять суток вперед, чтобы похоронить тела погибших.

Напомним, ранее мы сообщали, что потребление медицинского кислорода одним пациентом, инфицированным штаммом «Дельта», возросло в 5−6 раз.