Рада суддів делегувала кандидатів до Етичної ради. Фото: Укрінформ

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Рада суддів України на засіданні 23 жовтня делегувала чотирьох кандидатів до складу Етичної ради за своєю квотою.

Четверо кандидатів отримали понад 16 голосів підтримки. Результатами таємного голосування кандидатами обрали суддю Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Лева Кишакевича, суддю Київського апеляційного суду Юрія Трясуна, суддю Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимира Сіверіна та суддю Верховного суду в Касаційному адміністративному суді Тетяну Чумаченко. Про це повідомила прес-служба Ради суддів у соціальній мережі Facebook.

Тим часом глава правління фундації DEJURE Михайло Жернаков на власній сторінці у Facebook повідомив, що суддя Трясун не декларував майно і відпустив бійця спецпідрозділу міліції «Беркут», який підозрювався у розстрілі трьох осіб. А суддя Сіверін здійснював тиск на суддів та отримував у «дарунки» нерухомість. А для того, щоб залишатися довше суддею, він змінював через судові рішення дату свого народження.

Нагадаємо, ще 21 вересня Рада суддів України одноголосно затвердила Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя. На основі цього документу формуватиметься список кандидатів від суддів країни до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України.

Цей орган суддівського самоврядування мав до 13 вересня делегувати своїх кандидатів до Етичної ради, що очистить ВРП, однак того дня Рада суддів не підтримала жодного з чотирьох кандидатів, які виявили бажання стати членами Етичної ради.

У США після цього заявили, що відмова Ради суддів призначити українських суддів до Етичної ради загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні.

Крім того, до Конституційного суду надійшло подання щодо перевірки конституційності абзаців про порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.