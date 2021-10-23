Температура повітря в Європі. Інфографіка: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n162038-ostannie-teplo-pered-poholodannyam-poobicyaly-v-nedilu-karta.html

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Погода в Україні 24 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах небо буде безхмарним, опадів не прогнозується.

Температура повітря сягатиме +14° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 24 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−9° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла й сонячна, вночі без заморозків. Стовпчики термометрів вночі впадуть до 3° тепла, а вдень піднімуться до 10° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень обіцяють 11−13° вище нуля.

Погодні умови у Львові в неділю будуть сприятливими для прогулянок. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень обіцяють 7−9° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo