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Ракурс
Температура повітря в Європі. Інфографіка: Gismeteo

Останнє тепло перед похолоданням пообіцяли в неділю (КАРТА)

23 жов 2021, 15:12
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Погода в Україні 24 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах небо буде безхмарним, опадів не прогнозується.

Температура повітря сягатиме +14° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі. Інфографіка: Gismeteo

Опади в Європі. Інфографіка: Gismeteo

Погода в Києві 24 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−9° вище нуля.

Погода у Києві. Інфографіка: Gismeteo

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла й сонячна, вночі без заморозків. Стовпчики термометрів вночі впадуть до 3° тепла, а вдень піднімуться до 10° із позначкою плюс.

Погода у Харкові. Інфографіка: Gismeteo

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень обіцяють 11−13° вище нуля.

Погода в Одесі. Інфографіка: Gismeteo

Погодні умови у Львові в неділю будуть сприятливими для прогулянок. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень обіцяють 7−9° тепла.

Погода у Львові. Інфографіка: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 24 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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