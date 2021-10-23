Венедіктова. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n162043-ne-chekayte-poschady-venediktova-prygrozyla-prodavcyam-covid-sertyfikativ.html

Ракурс

Підроблений COVID-сертифікат може обернутися покаранням як для продавців, так і для покупців.

Генпрокурор Ірина Венедіктова попередила, що причетним до підробок ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів не варто чекати пощади. Таку заяву вона зробила у своєму Facebook.

Генпрокурор зазначила, що продовжує зростати статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення неправдивих даних до електронних баз.

Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам — такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів — відповідаємо «взаємністю», так би мовити. Фейкові сертифікати — гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців «липи», — заявила вона.



Венедіктова наголосила, що у 2021 році 104 особам уже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. Половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій із документами про щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Надія Савченко і її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоби потрапити в Україну. Їх виявили прикордонники під час перевірки документів.