Facebook судитиметься з українським хакером, що викрав дані мільйонів акаунтів

Facebook. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n162044-facebook-sudytymetsya-z-ukrayinskym-hakerom-scho-vykrav-dani-milyoniv-akauntiv.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), відома соцмережа, судитиметься з українцем Олександром Солонченко.

Його підозрюють у розкраданні та крадіжці даних 178 млн користувачів. Про це повідомляє Business Insider.

Компанія звинувачує українського хакера в порушенні умов використання соціальної мережі, які забороняють її користувачам будь-які незаконні дії з переданими даними, а також їх отримання з використанням автоматичних засобів і передачу третім особам.

«Фейсбук» стверджує, що в період із 2018 року по 2019 рік Солонченко під псевдонімом Solomame отримав доступ до ідентифікаційних даних акаунтів і телефонних номерів приблизно в 178 млн користувачів соцмережі.

Для цього українець використовував спеціальну програму, яка автоматично відправляла користувачам запити через додаток Messenger.

Адвокати компанії надали докази, згідно з якими український хакер продавав дані з інших компаній на Raid Forums — сайті, де користувачі купують і продають викрадені масиви інформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що збій в Facebook (Фейсбук) стався 4 жовтня. Крім масштабних перебоїв у роботі соцмережі, хакери вкрали дані понад 1,5 млрд користувачів.

Джерело: Business Insider