Стали відомі деталі загибелі українки, в яку вистрілив Болдвін. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n162045-staly-vidomi-detali-zagybeli-ukrayinky-v-yaku-vystrilyv-boldvin.html

Ракурс

Алек Болдвін застрелив оператора на зйомках фільму — жертвою фатального пострілу стала українка Галина Хатчинс.

Свою версію інциденту розповів асистент оператора, фахівець із фокусування камери Аарон Чен.

За його словами, жінка знімала на камеру у форматі від першої особи, а режисер розташовувався за нею й дивився в монітор.

Ось чому після пострілу куля влучила в живіт Галині й потім потрапила в плече режисерові, — розповів він.



Асистент припустив, що творці фільму намагалися швидше його закінчити, а тому порушували техніку безпеки. За його словами, бойова зброя неприпустима на зйомках — її дозволено носити тільки охоронцям або поліцейським, які допомагають знімальній групі. Як заряджений пістолет потрапив до рук актора — досі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що актор Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зйомках фільму. Жінку врятувати не вдалося. Голлівудський актор на зйомках фільму «Іржа» (Rust) випадково вистрілив зі зброї, яка була реквізитом. У момент пострілу осколки кулі розлетілися й поранили двох людей.