Лавров. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n162046-publika-chekaie-kreml-porivnyav-normandskyy-format-iz-kvartalom-95.html

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Російська Федерація продовжує саботувати встановлення миру на Донбасі та висміює спроби української влади врегулювати ситуацію.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч у Нормандському форматі можлива тільки після виконання мінських угод, і навів у приклад «Квартал 95». Інцидент трапився під час прес-конференції в Москві.

Якщо йдеться про те, щоби потрапити в телевізор вчотирьох і сказати: «Ось ви бачите, як ми намагаємося». Це одне. Але навіть у відомому «Кварталі 95» артисти не просто виходили на сцену й дивилися на глядача, а розігрували сценарії й задовольняли очікування публіки. Ось публіка чекає виконання мінських домовленостей, — заявив Лавров.



Як відомо, до цього очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає «слабким виправданням» заяву Лаврова про зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Путін поскаржився, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості, а також домовленості саміту нормандської четвірки в Парижі.