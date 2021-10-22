В дом Жовквы бросили «коктейль Молотова» – подробности. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n161990-v-dom-jovkvy-brosili-kokteyl-molotova-podrobnosti-foto.html

Ракурс

Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента, подвергся нападению — в его двор бросили «коктейль Молотова». Инцидент произошел 22 октября в 4.00 в Дарницком районе Киева. Интересно, что в этот день Жовква празднует свой 42-й день рождения.

Злоумышленника задержали, им оказался 25-летний парень без постоянного места работы и проживания. Он нашел «заказ» на поджог дома на сайте объявлений в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник родом из поселка Косари Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица.

Парню обещали заплатить 4 тыс. долл. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Задержанный подрабатывал барменом, сейчас безработный. По словам парня, он вообще не понимал для кого он это делает. Уверяет, что не получал аванс. Сейчас киберполиция работает над установлением заказчика преступления.

В отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.