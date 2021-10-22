У будинок Жовкви кинули «коктейль Молотова» – подробиці. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента, зазнав нападу — в його двір кинули «коктейль Молотова». Інцидент стався 22 жовтня о 4.00 в Дарницькому районі Києва. Цікаво, що в цей день Жовква святкує свій 42-й день народження.

Зловмисника затримали, ним виявився 25-річний хлопець без постійного місця роботи та проживання. Він знайшов «замовлення» на підпал будинку на сайті оголошень в інтернеті. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Зловмисник родом із селища Косарі Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи.

Хлопцеві обіцяли заплатити 4 тис. дол. після того, як інформація про напад на будинок чиновника з’явиться в ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Затриманий підробляв барменом, наразі безробітний. За словами хлопця, він взагалі не розумів для кого він це робить. Запевняє, що не отримував аванс. Зараз кіберполіція працює над встановленням замовника злочину.

Стосовно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Нагадаємо, це вже не перший напад на працівників Офісу президента — 22 вересня на помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра здійснили замах.

Тоді невідомі з автомата обстріляли автомобіль марки «Ауді» близько 10.00 на Київщині. Помічник президента залишився неушкодженим, його водій дістав три кульові поранення. Його прооперували, він перебуває у лікарні. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ст. 115 ККУ — замах на вбивство двох і більше осіб.