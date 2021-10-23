Нападників на будинок заступника Єрмака арештували. Фото: СБУ

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Ракурс

Напад на будинок Ігоря Жовкви, заступника голови Офісу президента, розслідує поліція.

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку арештували на два місяці з альтернативою застави в сумі понад 680 тис. грн для кожного. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Запобіжний захід обрав Дарницький районний суд Києва в суботу, 23 жовтня, задовольнивши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що підозрювані — чоловіки 20 і 25 років, раніше не судимі. Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші особи, які до нього причетні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ігор Жовква зазнав нападу — у його двір кинули «коктейль Молотова». Інцидент стався 22 жовтня о 4.00 в Дарницькому районі Києва. Цікаво, що в цей день Жовква святкував свій 42-й день народження.