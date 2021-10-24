В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

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В Україні за минулу добу, 23 жовтня, зафіксовано ще 20 тис. 791 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (серед них 1 тис. 533 дитини та 237 медпрацівників).

Впродовж 23 жовтня госпіталізували 5 тис. 924 особи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Померли за добу 386 хворих, одужали — 6 тис. 81 особа.

За добу здійснено 110 тис. 224 тестування на коронавірус.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 177 тис. 730 людей, з них:

одну дозу отримали 129 тис. 530 осіб:

дві дози (повністю імунізовані) — 48 тис. 200 осіб.

Загалом щеплено вже 8 млн 890 тис. 454 людини, з них дві дози отримали 6 млн 963 тис. 577 людей.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли 2 млн 769 тис. 405 осіб;

одужали 2 млн 375 тис. 776 пацієнтів;

померли 63 тис. 872 хворих.

Нагадаємо, МОЗ нещодавно погодило збільшення переліку професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19.