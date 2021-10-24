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У «жовтій» зоні карантину — лише чотири області (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n162055-u-jovtiy-zoni-karantynu-lyshe-chotyry-oblasti-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 24 жовтня, лише чотири області перебувають у «жовтій» карантинній зоні.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
У «жовтій» зоні перебувають:
- Вінницька область;
- Закарпатська область;
- Кіровоградська область;
- Полтавська область.
У більш суворій «помаранчевій» зоні розташувалися:
- місто Київ;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
У найбільш суворій «червоній» зоні наразі шість областей:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Одеська;
- Сумська;
- Херсонська.
Варто додати, що з 26 жовтня, за рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Рівненській та Миколаївській області запроваджується «червоний» рівень епіднебезпеки.
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