В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Чернігівська міська рада

https://racurs.ua/ua/n162055-u-jovtiy-zoni-karantynu-lyshe-chotyry-oblasti-infografika.html

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В Україні станом на сьогодні, 24 жовтня, лише чотири області перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У «жовтій» зоні перебувають:

Вінницька область;

Закарпатська область;

Кіровоградська область;

Полтавська область.

У більш суворій «помаранчевій» зоні розташувалися:

місто Київ;

Волинська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

У найбільш суворій «червоній» зоні наразі шість областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Сумська;

Херсонська.

Варто додати, що з 26 жовтня, за рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Рівненській та Миколаївській області запроваджується «червоний» рівень епіднебезпеки.