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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Чернігівська міська рада

У «жовтій» зоні карантину — лише чотири області (ІНФОГРАФІКА)

24 жов 2021, 10:50
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В Україні станом на сьогодні, 24 жовтня, лише чотири області перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У «жовтій» зоні перебувають:

  • Вінницька область;
  • Закарпатська область;
  • Кіровоградська область;
  • Полтавська область.

У більш суворій «помаранчевій» зоні розташувалися:

  • місто Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

У найбільш суворій «червоній» зоні наразі шість областей:


  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Херсонська.

Варто додати, що з 26 жовтня, за рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Рівненській та Миколаївській області запроваджується «червоний» рівень епіднебезпеки.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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