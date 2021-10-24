Прибрати космічне сміття з орбіти спробує Китай за допомогою нового супутника

Схема розташування космічного сміття на орбіті Землі, інфографіка: NASA

https://racurs.ua/ua/n162058-prybraty-kosmichne-smittya-z-orbity-sprobuie-kytay-za-dopomogou-novogo-suputnyka.html

Ракурс

Китай запустив супутник «Шицзян-21», покликаний перевірити нову технологію прибирання космічного сміття з орбіти.

Запуск відбувся сьогодні, 24 жовтня, вранці. Супутник вже вийшов на заплановану орбіту, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Запуск супутника відбувсяз космодрому «Січан» ракетою-носієм «Чанчжен-3B». Зазначається, що цей старт став 393-ю місією ракет сімейства «Чанчжен».

Космічне сміття — це некеровані об'єкти антропогенного походження, такі як уламки космічних апаратів та супутники, які більше не виконують свої функції.

Такі уламки доводиться відстежувати із Землі, оскільки вони становлять загрозу космічним апаратам. Проведене на замовлення NASA у 2012 році дослідження виявило тоді на навколоземній орбіті близько 19 тис. об'єктів.

У жовтні 2019 року було зафіксовано майже 20 тис. штучних об'єктів на орбіті над Землею, включаючи 2 тис. 218 робочих супутників. Проте у цьому переліку лише об'єкти, достатньо великі, щоб їх можна було відстежити.

Джерело: «Сіньхуа»