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Ракурс
Схема расположения космического мусора на орбите Земли, инфографика: NASA

Убрать космический мусор с орбиты попытается Китай с помощью нового спутника

24 окт 2021, 12:37
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Китай запустил спутник «Шицзян-21», призванный проверить новую технологию уборки космического мусора с орбиты.

Запуск состоялся сегодня, 24 октября, утром. Спутник уже вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск спутника состоялся с космодрома «Сичан» ракетой-носителем «Чанчжэн-3B». Отмечается, что этот старт стал 393-й миссией ракет семейства «Чанчжэн».

Космический мусор — это неуправляемые объекты антропогенного происхождения, такие как обломки космических аппаратов и спутников, которые больше не выполняют свои функции.

Такие обломки приходится отслеживать с Земли, поскольку они представляют угрозу космическим аппаратам. Проведенное по заказу NASA в 2012 году исследование показало тогда на околоземной орбите около 19 тыс. объектов.


В октябре 2019 года были зафиксированы почти 20 тыс. искусственных объектов на орбите над Землей, включая 2 тыс. 218 рабочих спутников. Однако в этом перечне только объекты, достаточно большие, чтобы их можно было отследить.

Источник: «Синьхуа»


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