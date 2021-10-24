Убрать космический мусор с орбиты попытается Китай с помощью нового спутника

Схема расположения космического мусора на орбите Земли, инфографика: NASA

https://racurs.ua/n162058-ubrat-kosmicheskiy-musor-s-orbity-popytaetsya-kitay-s-pomoschu-novogo-sputnika.html

Ракурс

Китай запустил спутник «Шицзян-21», призванный проверить новую технологию уборки космического мусора с орбиты.

Запуск состоялся сегодня, 24 октября, утром. Спутник уже вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск спутника состоялся с космодрома «Сичан» ракетой-носителем «Чанчжэн-3B». Отмечается, что этот старт стал 393-й миссией ракет семейства «Чанчжэн».

Космический мусор — это неуправляемые объекты антропогенного происхождения, такие как обломки космических аппаратов и спутников, которые больше не выполняют свои функции.

Такие обломки приходится отслеживать с Земли, поскольку они представляют угрозу космическим аппаратам. Проведенное по заказу NASA в 2012 году исследование показало тогда на околоземной орбите около 19 тыс. объектов.

В октябре 2019 года были зафиксированы почти 20 тыс. искусственных объектов на орбите над Землей, включая 2 тыс. 218 рабочих спутников. Однако в этом перечне только объекты, достаточно большие, чтобы их можно было отследить.

Источник: «Синьхуа»