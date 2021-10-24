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У світі триває епідемія коронавірусу
Коронавірус впливає на пам’ять навіть через місяці після одужання — ученіhttps://racurs.ua/ua/n162053-koronavirus-vplyvaie-na-pam-yat-navit-cherez-misyaci-pislya-odujannya-ucheni.htmlРакурс
Коронавірусна хвороба COVID-19 викликає когнітивні розлади навіть через місяці після одужання.
Це встановили американські учені за результатами спостережень за 740 пацієнтами віком від 18 років, які проходили лікування від коронавірусу у Нью-Йорку та не мали в анамнезі деменції, повідомляє NBC News.
Виявилося, що близько 24% людей, які одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, мали когнітивні порушення, зокрема:
- проблеми з пам’яттю (найпоширеніше порушення, спостерігалося майже кожного четвертого учасника дослідження);
- проблеми з багатозадачністю;
- проблеми зі швидкістю обробки інформації;
- проблеми з фокусуванням.
Зазначається, що довготривалі когнітивні порушення спостерігалися в різних вікових групах і навіть через сім місяців після одужання.
При цьому, проблеми з когнітивними функціями спостерігалися навіть у пацієнтів, які перенесли легку форму хвороби.
Джерело: NBC News
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