В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n162053-koronavirus-vliyaet-na-pamyat-daje-spustya-mesyacy-posle-vyzdorovleniya-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 вызывает когнитивные расстройства даже спустя месяцы после выздоровления.

Это установили американские ученые по результатам наблюдений за 740 пациентами в возрасте от 18 лет, которые проходили лечение от коронавируса в Нью-Йорке и не имели в анамнезе деменции, сообщает NBC News.

Оказалось, что около 24% людей, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19, имели когнитивные расстройства, в частности:

проблемы с памятью (самое распространенное нарушение, наблюдалось почти каждого четвертого участника исследования);

проблемы с многозадачностью;

проблемы со скоростью обработки информации;

проблемы с фокусировкой.

Отмечается, что долговременные когнитивные нарушения наблюдались в разных возрастных группах и даже спустя семь месяцев после выздоровления.

При этом, проблемы с когнитивными функциями наблюдались также у пациентов, перенесших легкую форму болезни.

Источник: NBC News