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В мире продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус влияет на память даже спустя месяцы после выздоровления — ученыеhttps://racurs.ua/n162053-koronavirus-vliyaet-na-pamyat-daje-spustya-mesyacy-posle-vyzdorovleniya-uchenye.htmlРакурс
Коронавирусная болезнь COVID-19 вызывает когнитивные расстройства даже спустя месяцы после выздоровления.
Это установили американские ученые по результатам наблюдений за 740 пациентами в возрасте от 18 лет, которые проходили лечение от коронавируса в Нью-Йорке и не имели в анамнезе деменции, сообщает NBC News.
Оказалось, что около 24% людей, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19, имели когнитивные расстройства, в частности:
- проблемы с памятью (самое распространенное нарушение, наблюдалось почти каждого четвертого участника исследования);
- проблемы с многозадачностью;
- проблемы со скоростью обработки информации;
- проблемы с фокусировкой.
Отмечается, что долговременные когнитивные нарушения наблюдались в разных возрастных группах и даже спустя семь месяцев после выздоровления.
При этом, проблемы с когнитивными функциями наблюдались также у пациентов, перенесших легкую форму болезни.
Источник: NBC News
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