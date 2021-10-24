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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус влияет на память даже спустя месяцы после выздоровления — ученые

24 окт 2021, 09:32
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Коронавирусная болезнь COVID-19 вызывает когнитивные расстройства даже спустя месяцы после выздоровления.

Это установили американские ученые по результатам наблюдений за 740 пациентами в возрасте от 18 лет, которые проходили лечение от коронавируса в Нью-Йорке и не имели в анамнезе деменции, сообщает NBC News.

Оказалось, что около 24% людей, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19, имели когнитивные расстройства, в частности:

  • проблемы с памятью (самое распространенное нарушение, наблюдалось почти каждого четвертого участника исследования);
  • проблемы с многозадачностью;
  • проблемы со скоростью обработки информации;
  • проблемы с фокусировкой.

Отмечается, что долговременные когнитивные нарушения наблюдались в разных возрастных группах и даже спустя семь месяцев после выздоровления.


При этом, проблемы с когнитивными функциями наблюдались также у пациентов, перенесших легкую форму болезни.

Источник: NBC News


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