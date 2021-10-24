Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n162064-skolko-raz-mojno-zabolet-koronavirusom-rasskazali-eksperty.html

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Коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя как взрослых, так и детей. До недавнего времени повторное заражение COVID-19 считалась редким явлением.

Однако новые штаммы стали более часто заражать людей коронавирусом повторно. Без вакцинации и противовирусных мер люди подвергаются риску заражения COVID-19 каждые три месяца. Об этом пишет The Guardian.

В 2020 году реинфекция коронавирусом встречалась крайне редко. Однако позже ученые обнаружили, что иммунитет, приобретенный после заражения, со временем ослабевает.

Исследование показало, что люди моложе 65 лет, переболевшие COVID-19, были на 80% защищены от повторного заражения в течение шести месяцев. В то время как пожилые пациенты от повторного заражения были защищены только на 47%.

Эксперты считают, что повторяющиеся заболевания коронавирусом связаны с появлением новых штаммов. Они, как правило, более устойчивы к иммунному ответу и снижают эффективность вакцин.

Ученые выявили около 300 рецидивирующих инфекций COVID-19 из 20 тыс. положительных анализов на инфекции. По словам врачей, в среднем человек может заразиться COVID-19 до трех раз. Обычно между первым и новым заражением проходит около шести месяцев.

Напомним, по прогнозам ВОЗ, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, однако это не означает, что COVID-19 полностью исчезнет. Коронавирус продолжит существовать, создавая новые штаммы. Сейчас миру необходимо, чтобы 80−85% его населения было вакцинировано от COVID-19.

Источник: The Guardian