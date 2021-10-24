Отказ украинцев от вакцинации прокомментировала эпидемиолог

Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n162070-otkaz-ukraincev-ot-vakcinacii-prokommentirovala-epidemiolog.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако низкими темпами. Осенью начался новый всплеск, тысячи людей оказались в больницах.

Одной из причин осложнений коронавируса является отсутствие прививки. Эпидемиолог Татьяна Чумаченко считает, что нельзя притягивать к побочному эффекту от вакцины все сбои со здоровьем, которые возникают у украинцев после прививки, сообщает «Украина 24».

Нельзя говорить, что после вакцинации столько-то человек умерло. До коронавируса люди умирали каждый день по разным причинам и сейчас продолжают. Когда идет массовая вакцинация, безусловно, идет наслоение всех негативных событий со здоровьем людей, — сказала эксперт.

По ее словам, все осложнения в течение 30 дней после вакцинации официально регистрируются и расследуются. Чумаченко напомнила украинцам, что люди смогли победить ряд болезней именно путем вакцинации.

Если у человека повысилась температура после вакцинации, то это не обязательно из-за прививки. Например, человек что-то съел некачественное, у него развилась кишечная инфекция и повысилась температура. Поэтому хотелось бы, чтобы те, кто так эмоционально высказываются о вреде вакцинации, несли ответственность за свои слова, — отметила эпидемиолог.

Она также рассказала, что коронавирус SARS-CoV-2 может «запустить» в организме ряд патологий, которые могли бы и не развиться без инфицирования.

Это счастья, что придумали такие эффективные вакцины, что почти 7 млрд доз было введено в мире. О чем еще думать? Люди сохраняют свою жизнь и здоровье. Почему украинцы не хотят этому следовать? Слишком мало у нас на сегодня привитых для того, чтобы говорить о том, что мы преодолели эту пандемию, — подчеркнула эксперт.



Напомним, в Украине за минувшие сутки, 23 октября, зафиксировали еще 20 тыс. 791 случай коронавирусной болезни COVID-19 (среди них — 1 тыс. 533 ребенка и 237 медработников). В течение 23 октября госпитализировали 5 тыс. 924 человека. Умерли за сутки 386 больных, выздоровели — 6 тыс. 81 человек.

Источник: «Украина 24»