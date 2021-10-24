Как потеря обоняния из-за коронавируса может повлиять на здоровье

Коронавирус. Фото: lorklinika1.ru

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Ракурс

Коронавирус в мире активно распространяется, ухудшая здоровье людей даже после выздоровления от болезни. Одним из признаков инфицирования COVID-19 является потеря обоняния.

Ученые заявили, что люди, которые потеряли нюх, в два раза чаще употребляли испорченную или ядовитую пищу по сравнению с людьми без нарушений. Исследование опубликовано в журнале JAMA Otolaryngoogyl Head Neck Surgery.

Обоняние и вкус — ощущения, которые были эволюционно важными для доисторических охотников-собирателей. Тогда было сложно найти пищу, а обоняние помогало понять, какие продукты стоит или не стоит потреблять. Чувство вкуса спасало от ядовитых растений, которые обычно горчат.

Современному человеку обоняние и вкус также помогают избегать негативных последствий. Люди с нарушением ощущения вкуса или запаха могут иметь проблемы с аппетитом: одни съедают много, а другие слишком мало.

Это приводит к быстрому набору или потери веса, что может отразиться на физическом и психическом здоровье пациентов. Некоторые люди после потери обоняния впадают в депрессию, но механизм этого явления не до конца понятен.

Пациенты с COVID-19 иногда жалуются на искажение запаха. Им начинает казаться, что лимон пахнет чесноком, а имбирь рыбой. Искажение обычно индивидуальны. Подобный симптом является известным катализатором тяжелых психических нарушений, таких как депрессия или шизофрения.

Однако пока нет исследований, которые бы подтвердили факт ускорения развития психических расстройств после инфицирования SARS-COV-2.

Для восстановления обоняния эксперты советуют регулярно вдыхать знакомые запахи. Это может быть чеснок, лук, эвкалиптовое масло. Главное, чтобы запах был сильным и его мог почувствовать даже человек с очень слабым обонянием.

«Ракурс» сообщал, что до недавнего времени повторное заражение COVID-19 считалось редким явлением. Однако новые штаммы стали более часто заражать людей коронавирусом повторно. Без вакцинации и противовирусных мер люди подвергаются риску заражения COVID-19 каждые три месяца.

Источник:JAMA Otolaryngoogyl Head Neck Surgery