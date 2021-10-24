Космос. Фото: nbnews.com

https://racurs.ua/n162068-snimok-odnoy-iz-samyh-molodyh-planet-vo-vselennoy-sdelali-uchenye-foto.html

Ракурс

Научное открытие сделали ученые из Гавайского университета. Они заявили об открытии одной из самых молодых планет, которую можно наблюдать напрямую.

Объект под названием 2M0437b расширяет понимание современной науки относительно того, как планеты формируются и меняются со временем, сообщает Phys.Org.

По оценкам ученых, планета в несколько раз массивнее Юпитера. Она сформировалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад.

Планета настолько молода, что она все еще остается горячей из-за энергии, которая выделяется в процессе ее образования.

2M0437b была впервые замечена японским ученым с помощью телескопа «Субару» в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Далее в течение трех лет за ней и ее звездой наблюдали разные ученые, которые сумели подтвердить, что пара объектов действительно относится к одной системе.

Планета находится на значительно более широкой орбите, чем планеты Солнечной системы: объект удален от своей звезды примерно в 100 раз сильнее, чем Земля от Солнца.

Ученые утверждают, что открытие поможет пролить свет на происхождение Земли и всей Солнечной системы.

«Ракурс» сообщал, что столкновение планет произошло примерно 200 тыс. лет назад в звездной системе HD 172555, расположенной в 95 световых лет от Земли, что сравнительно недалеко по космическим меркам.

Источник: Phys.Org