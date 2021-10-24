Кто виновен в смерти украинки, в которую выстрелил Болдуин

https://racurs.ua/n162067-kto-vinoven-v-smerti-ukrainki-v-kotoruu-vystrelil-bolduin.html

Ракурс

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма «Ржавчина». В день, когда была застрелена украинка Галина Хатчинс, за реквизиты отвечал сотрудник, вышедший на замену вместо постоянного реквизитора.

В день трагедии по меньшей мере шесть членов съемочной группы объявили бойкот, оспаривая условия труда, а также протестуя против сверхурочной работы и требуя погасить задолженность по зарплатам. Об этом сообщает The New York Post.

Протестующие собирались покинуть съемочную площадку и вместо них в качестве замены были вызваны другие сотрудники.

Одним из покинувших съемки был работник, ответственный за реквизит. Вместо него к работе приступил другой человек, имя которого не раскрывается.

Издание сообщает, что вину на него возложила помощник режиссера по сценарию, которая заявила об этом спасателям по номеру 911.

Этот ублюдок кричал на меня за обедом из-за замен. Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за произошедшее, — заявила помощник режиссера.

Смертельная стрельба произошла примерно через шесть часов после замены части состава съемочной группы. Источники утверждают, что Галина Хатчинс выступала за более безопасные условия труда, а в своем Instagram она выразила солидарность с протестующими коллегами по съемкам.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма. Женщину спасти не удалось. В результате инцидента пострадал и режиссер картины Джоэл Соуз. Сейчас он находится в критическом состоянии после госпитализации.

Источник: The New York Post