Хто винен у смерті українки, яку застрелив Болдвін

https://racurs.ua/ua/n162067-hto-vynen-u-smerti-ukrayinky-yaku-zastrelyv-boldvin.html

Ракурс

Алек Болдвін застрелив оператора на зйомках фільму «Іржа». У день, коли була застрелена українка Галина Хатчинс, за реквізити відповідав працівник, який вийшов на заміну замість постійного реквізитора.

У день трагедії щонайменше шість членів знімальної групи оголосили бойкот, оскаржуючи умови праці, а також протестуючи проти понаднормової роботи та вимагаючи погасити заборгованість зарплати. Про це повідомляє The New York Post.

Протестувальники мали намір покинути знімальний майданчик і замість них викликали інших працівників.

Одним із тих, хто покинув знімальний майданчик, був працівник, відповідальний за реквізит. Замість нього за роботу взялася інша людина, ім’я якої не розголошується.

Видання повідомляє, що провину на нього поклала помічниця режисера сценаріїв, яка заявила про це рятувальникам за номером 911.

Цей покидьок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він повинен був перевірити зброю. Він несе відповідальність за те, що сталося, — заявила помічниця режисера.

Смертельна стрілянина сталася приблизно через шість годин після заміни частини складу знімальної групи. Джерела стверджують, що Галина Хатчинс виступала за більш безпечні умови праці, а в своєму Instagram вона висловила солідарність з колегами, які протестували.

Нагадаємо, актор Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зйомках фільму. Жінку врятувати не вдалося. В результаті інциденту постраждав і режисер картини Джоел Соуз. Зараз він перебуває в критичному стані після госпіталізації.

Джерело: The New York Post