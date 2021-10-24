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Ракурс
Віктор Медведчук. Фото: Громадське

Справа Медведчука — під будинком нардепа проходить акція протесту (ФОТО, ВІДЕО)

24 жов 2021, 16:52
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Біля будинку Віктора Медведчука, проросійського політика та кума Путіна, проходить акція протесту.

У неділю, 24 жовтня, будинок співголови партії «Опозиційна платформа — за життя» оточили сотні охоронців. Фото з місця подій опублікували в телеграм-каналі Pavlovsky News.

Посилення охорони, ймовірно, пов’язане з підготовкою акції протесту, яку анонсували активісти націоналістичного руху. Як розпізнавальний знак охоронці мають жовті нарукавні пов’язки.

Зазначається, що окрім великої кількості охоронців, до будинку Медведчука прийшли й народні депутати від ОПЗЖ, щоб продемонструвати свою підтримку політикові.


Наразі під будинком Медведчука проходить відразу два мітинги — його противників та прихильників. Прихильники кума Путіна голосно вмикають радянські пісні, щоб заглушити виступи протестувальників.

Нагадаємо, раніше Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. Печерський районний суд 12 жовтня відправив кума Путіна під домашній арешт до 7 грудня.

Джерело: Ракурс


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