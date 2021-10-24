У «Слузі народу» заявили про законність порушення регламенту Ради. Фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n162065-u-sluzi-narodu-zayavyly-pro-zakonnist-porushennya-reglamentu-rady.html

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У «Слузі народу», партії Володимира Зеленського, заявили, що регламент Верховної Ради можна порушувати.

«Слуга» Данило Гетманцев сказав, що Рада неодноразово відхилялася від цієї процедури. Про це народний депутат розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

Це може здійснюватися за згодою всіх фракцій, а може здійснюватися просто тому, що ми приймаємо те чи інше рішення з порушенням термінів. Наприклад, на роздачі матеріалів, з порушенням термінів на ознайомлення з таблицею другому читанню, з порушенням тих чи інших норм, які не мають принципового значення для законотворчості, — заявив Гетманцев.

За його словами, IX скликання Верховної Ради набагато рідше відступає від регламенту, ніж це було при «попередниках». Нардеп вважає, що «депутати не повинні йти відповідно до кожної статті регламенту».